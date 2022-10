Il City torna a vincere | doppietta di Haaland e magia di De Bruyne Bene anche l' Everton

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ilriprende la marcia. Il 3 - 1 sul volenteroso Brighton di De Zerbi, firmato dalladel solitoe da una meraviglia di De, è il modo migliore per riprendere la marcia dopo ...

E di quelli il Manchester City è pieno. Fenomeni come Erling Haaland e Kevin De Bruyne, le firme sul 3 - 1 che stende il Brighton di De Zerbi e rimette in carreggiata i campioni d'Inghilterra, rimasti fermi ... Premier League 2022/23: il Manchester City torna alla vittoria, sempre Haaland decisivo La cronaca dei match di Premier League 2022/23: il Manchester City torna alla vittoria, sempre Haaland decisivo ...