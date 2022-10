Guardia di Finanza | droga giro di vite ad Avellino

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati servizi programmati dal Comando Provinciale di, a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri del dipendente Gruppo, nella serata di venerdì 21 ottobre scorso, hanno proceduto al controllo di due persone nel centro cittadino del capoluogo irpino. Le operazioni di servizio, svolte con il supporto dell’unità cinofila del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno permesso di sequestrare circa 40 grammi tra marijuana e hashish, in loro possesso. La maggior parte della sostanza stupefacente era detenuta da una delle due, residente in Atripalda, per la quale è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale diper il reato spaccio, mentre l’altra, abitante ad, in possesso di modico quantitativo, è stata ...

Agenzia ANSA

