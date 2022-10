Che tempo farà oggi a Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli Il meteo per Napoli è caratterizzato da un cielo nuvoloso con alcune schiarite. L'umidità è alta e la temperatura media si attesta intorno ai 21°C. La minima è di 18°C mentre la massima è di 22°C. Il vento soffia moderato con velocità media di 2,5 km/h ed una percentuale di nuvolosità del 47%.è possibile fare una passeggiata al parco, andare al cinema o al ristorante.Il meteo per la città diè: nuvoloso, con scarse possibilità di precipitazioni e temperatura media di 21.22°C.è possibile andare al museo, fare una ...