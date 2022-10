Scuola | l’Ambasciata francese sceglie l’Its ‘Ermete’ di Avellino per partnership con campus d’oltralpe

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo la trasmissione Rai “Il Posto Giusto”, anche l’Ufficio per la cooperazione educativa delin Italia ha scelto l’Istituto Tecnico Superiore “Ermete”, questa volta per unacon un centro di eccellenza nella formazione post maturità. Martedì scorso una delegazione dell’Ufficio per la Cooperazione educativa delha incontrato dirigenti, docenti e studenti dell’Istituto superiore irpino. Nello specifico, nella delegazionec’erano la dott.ssa Cecilia Goloboff, Addetta alla cooperazione educativa deldi Francia in Italia, il dott.Philippe Grangé, Addetto alla cooperazione per ildell’Istitutodi ...