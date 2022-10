Ranking ATP | la situazione di Lorenzo Musetti e dove può arrivare a Napoli

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nel primo pomeriggio di oggiè approdato in semifinale nel tabellone di: l’azzurro ha così incamerato ulteriori 45 punti (per complessivi 90 dall’inizio del torneo) per ilATP, ma è rimasto al 24° posto, come nella classifica ufficiale rilasciata lunedì 17. L’azzurro infatti è chiamato a vincere il torneo per ambire al 23° posto, ma deve anche sperare che domani l’australiano Alex De Minaur esca in semifinale a Stoccolma: qualora si verificassero queste due ipotesi,sarebbe davanti all’oceanico di un punto, 1746 contro 1745. Di seguito tutte le proiezioni in classifica turno per turno di. CLASSIFICA ATP24 OTTOBRE...