Pensioni INPS | opzione donna in scadenza a dicembre | cosa succederà

Leggi su consumatore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Attenzione alladella proroga di, la misura per il pensionamento anticipato delle lavoratrici Con la fine dell’anno in corso scadranno alcune delle misure prorogate per la flessibilità in uscita dal lavoro ancora in vigore. Esse sono Quota 102, Ape sociale e. Il governo Draghi non è stato in grado di L'articolo proviene da Consumatore.com.