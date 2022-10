Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 22 e 23 ottobre 2022 | tutti i segni fortunati e chi avrà una domenica difficile

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le previsioni dell’astrologoFox per ildel 22-23. Ariete Un fine settimana all’insegna del divertimento, fuochi e fiamme con il partner che sembra accettare tutte le vostre proposte. Saranno giornate avvincenti, attenti ad arrivare al lunedì riposati. Toro Impossibile non comprendere il vostro stato d’animo. Uscire con gli amici è l’unica soluzione al malessere causato da alcune incomprensioni che voi stessi avete provocato. Gemelli Non siete all’altezza della situazione. Il fine settimana si aprirà all’insegna della lentezza. L’unica cosa che potete fare è continuare a studiare. Cancro Chi vi dice che non potete ancora migliore si sbaglia di grosso. Sono pochi quelli come voi che non riescono a portare a termine gli impegni presi. Leone Non c’è tempo per ...