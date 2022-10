Nikita Pelizon ha fatto una scoreggia! | cala il gelo in studio | è successo in diretta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Puntata molto intensa quella di ieri del GF VIP 7. Oltre all'eliminazione di Cristina Quaranta e al ritorno di Marco Bellavia, c'è stato un altro episodio a suo modo 'forte'.non si è trattenuta e hauna scoreggia in. Vediamo cos'è. Si preannunciava una puntata molto intensa e così è stato. Il serale del giovedì del Grande Fratello VIP 7 ha visto grandi novità e colpi di scena. Dopo circa venti giorni dalla sua uscita dalla Casa, Marco Bellavia è tornato ined ha potuto avere un confronto con i suoi coinquilini. Dal vivo ha incontrato Ginevra Lamborghini, squalificata dal Grande Fratello proprio per alcune frasi troppo forti nei suoi confronti ("Meriti di stare così"). Ma non è finita lì Marco Bellavia ha dichiarato a Pamela Prati di ...