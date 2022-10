Napoli | la rinascita di Lobotka | è lui a dirigere l’orchestra di Spalletti

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A, in questi mesi, l’espressione anche sul palcoscenico internazionale di un calcio spumeggiante è dovuta in gran parte ad un dato di fatto: ladi. È lui il direttore deldi. Nonostante i riflettori siano costantemente puntati sull’estro di Kvaratskhelia, non va dimenticato il leader silenzioso, primo costruttore e artefice della manovra scoppiettante dei partenopei: Stanislav. Ebbene sì, forse non ruba l’occhio con una giocata, non si esalta con conclusioni a giro o dribbling ubriacanti, ma il ruolo ricoperto nelmessa in piedi danon è paragonabile rispetto a quello assunto da qualsiasi altro componente della rosa. Nel giro di poco tempo, il centrocampista slovacco ha prima ...