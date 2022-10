Milan | conferme su Ziyech

...Pioli alla vigilia diMonza: Maignan, che correva per giocare questa partita, ha avuto una ricaduta e dunque sarà nuovamente indisponibile per la porta. Ci sarà Tatarusanu; in difesa...Commenta per primo Arrivanosempre più importanti sull'interesse del Manchester United per Rafael Leao . L'esterno portoghese sta trattando il rinnovo col, ma secondo diverse fonti inglesi i Red Devils hanno ...Il Milan torna su Ziyech, confermata l’anticipazione firmata Calciomercato.com. Anche il Corriere dello sport oggi in edicola parla di nuovi contatti tra l’ala marocchina e il club rossonero.A gennaio il Milan potrebbe pensare di riaprire il discorso con il Chelsea per l’esterno offensivo marocchino, Ziyech. Martedì si è presentato nella sede milanista l’avvocato belga Sebastien Ledure, i ...