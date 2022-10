Meloni e il rifiuto ancestrale di Berlusconi di darsi un limite | ammissione di fragilità

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella politica italiana ci sono missioni che risultano impossibili. Autentiche fatiche di Sisifo. Per tutti, nessuno escluso. Molto probabilmente, anche per Giorgiache da poco ne ha vinta una, alquanto difficile, come riportare la destra al governo del Paese. Tra queste, la prima, dal 1994 a oggi, è quella di pensare di poter confinare lo strabordante Silvioin un ruolo ancillare, di gregario di lusso, di padre nobile del centro-destra, piuttosto della Repubblica. Il Cavaliere è e si è sempre pensato come il dominus della scena politica, il solo capace di risolvere e risollevare le sorti dell'Italia e degli italiani, una certezza che già nel 2009 gli faceva dire senza dubbio alcuno di: «Essere stato e di essere di gran lunga il migliore presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia». ...

Per difendersi dai quali Giorgiaavrà bisogno assoluto dell'aiuto del presidente della ... dalla 'bonifica umana' aldel mercato libero, dal familismo al no a qualsiasi compromesso'. ...... anche entrando nelle ipotesi di demenza senile, risentimento misogino,di ogni altrui ... sono appunto missili deflagranti sulla formazione del prossimo governo di Giorgia, e per almeno ...Il rifiuto ancestrale di ogni limite ... con un De Benedetti di turno, e in ultima istanza con la Meloni per un ministero in più, ma con l'impossibilità del suo corpo, quale totem del desiderio di ...Condividi l'articolo. Il Reddito di Cittadinanza, punto di battaglia del Movimento. Giorgia Meloni, dovrà prendere una grande decisione. Il Reddito di Cittadinanza, è un serio danno al lavoro, strappa ...