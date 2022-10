L' ultima conferenza stampa di Draghi | Presto le bollette saranno più basse

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - "La decisione di questa notte come gli annunci dei mesi scorsi hanno portato a un calo del prezzo del gas. Il prezzo del gas sul mercato Ttf che aveva toccato 350 euro per megawattora ad agosto è sceso a 116 euro. Circa un terzo e oggi dopo che si è diffusa la notizia che avevamo trovato un accordo, ha perso il dieci per cento. A dimostrazione che la componente speculativa che c'è nella formazione di questo prezzo è molto rilevante. E questo era il modo in cui andava affrontata questa crisi fin dall'inizio". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario, inal termine del vertice Ue. "Un'ulteriore prova della bontà delle nostre proposte che si tradurrannoinpiù. C'è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso: tutte ...