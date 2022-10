Lo scrittore fantasma 3 | dal 21 ottobre su Apple TV+

... essa si rifrange in abbozzi di personaggi ed è al contempo come braccata daldell'... o short - short stories, e non poesia Il più importantedi poesia in prosa americano, Russell ...A due anni dall'ultimo album Lettere da Altrove , il musicista,e regista Lory Muratti sta per pubblicare con Torno per dirvi tutto il nuovo album ...è lì che ho rintracciato il mio...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo scrittore srilankese Shehan Karunatilaka ha vinto il Booker Prize, il più importante premio letterario per la narrativa in lingua inglese, per il ...