Legrottaglie | “Kim esaltato dal contesto Napoli | magari altrove ' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022): “Kimdalnon avrebbe fatto altrettanto bene…” A Radio Crc, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Nicola, allenatore. Queste le sue parole: “Non sarebbe corretto un ripescaggio dell'Italia nel mondiale per l’eventuale squalifica dell'Iran. L'Italia ha sempre il suo blasone e sarebbe un regalo per noi. Non riusciamo a rinnovare la nostra cultura, prevale sempre la nostra paura di rischiare e così evitiamo progetti a lungo termine. Si cerca sempre il risultato finale, ormai ragioniamo di giorno in giorno e non creando un percorso di crescita. Spalletti è molto bravo, ha ereditato alla perfezione il progetto, se dovesse vincere lo scudetto sarebbe il risultato di un ...