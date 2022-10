L’Adidas fa ricca la Juventus | l’accordo con lo sponsor è multimilionario

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è una delle aziende più famose, per questo non deve sorprendere se ha deciso di associarsi a una squadra iconica come la. Poter imporre il proprio nome all’interno di una maglia così gloriosa come quella dellaè sicuramente il sogno di ogni azienda, con il grande onore e in questi ultimi anni è toccato alcon la società che dunque ha deciso di rinnovarealzando decisamente l’asticella dell’offerta. AdobeGrande cerca grande e bello cerca nello, sembra una frase scontata ma è assolutamente la realtà dei fatti, basti pensare come questa verità è sempre più evidente all’interno della Formula 1. Nell’automobilismo infatti è assodato il fatto che le grandi Scuderie cercheranno grandi piloti per poter vincere, con lo stesso che può essere riportato al calcio con il ...