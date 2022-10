Juve | McKennie può partire | dal fattore Pogba a Paratici | il piano per gennaio

ilBianconero

Meno, molto meno alla, dove l'argentino è arrivato perché fortemente voluto e aveva come '... uno tenuto a forza (Rabiot), uno in calo di considerazione (Locatelli) eche resta una valida ...Centrocampisti: Locatelli,, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Iling - Junior. Verso l'Empoli: Juve, Mckennie in vantaggio su Paredes Ancora senza Pogba e Chiesa, Allegri si affida a Vlahovic e Kean davanti con l’obiettivo di dare continuità alla «bella e meritata» vittoria nel derby della scorsa settimana ...Diretta Juventus Empoli streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A ...