Inflazione | da energia ai biglietti aerei | la classifica di ciò che pagheremo di più

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti nella giornata di ieri sull’annua di settembre per stilare le classifiche dei rialzi dei prodotti alimentari e di quelli non alimentari.Per la top 30 dei prodotti non alimentari vince decisamente a mani basse, per la prima volta l’elettrica del mercato libero con un astronomico +136,7% che batte ancora una volta il Mercato tutelato fermo al 5° posto con un ben più basso +57,3%. Tradotto in soldoni, significa che nel libero la spesa aggiuntiva a famiglia è pari a 863 euro su base annua contro i 362 euro del tutelato, oltre il doppio, 2,4 volte in più.Al secondo posto i Voli europei che (letteralmente) volano del 128% su settembre 2021, seguiti da quelli Intercontinentali, al terzo con ...