Pianeta Milan

Il dolore 'che ci rincontreremo, lo spero. Io mio figlio lo sento vicino - dichiarò sempre ... Del quartetto fanno parte Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela. Il gruppo debutta al ...... in una intervista televisiva, aveva ricordato la memoria del figlio: 'che ci rincontreremo, ...di Franco Gatti La storia dei Ricchi e Poveri inizia negli anni '60 insieme ad Angela, ... Brambati: “Credo che il Milan cerchi il modo giusto per trattenere Leao” Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex procuratore e calciatore Massimo Brambati, il quale si è così espresso su Leao: "Su Leao credo che il Milan cerchi di trovare il modo per ..."L'Inter è uscita dalla crisi In quattro partite non puoi pensare di aver risolto tutto. Credo che i problemi siano stati altri e la squadra e l'organico sono da testa della classifica. Inzaghi per m ...