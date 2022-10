ATP Napoli 2022 | Lorenzo Musetti schiacciasassi | spazzato via Galan | è in semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In una parola: inarrestabile.irradia la cornice dell’ATP diraggiungendo ladel torneo, la terza di fila, in maniera autoritaria, spazzando via il colombiano Daniel ElahiRiveros con un perentorio 6-3 6-0. Pratica archiviata in meno di 80 minuti, ora il numero 24 al mondo attende il vincente tra Pablo Carreno Busta e Miomir Kecmanovic. Un inizio scoppiettante per, che entra con l’acceleratore premuto nella partita: sono suoi otto dei primi nove punti, con conseguente break.non vuole fare da vittima sacrificale, salendo sullo 0-40 per riportarsi subito sotto. Il ragazzo di Carrara ne ha però di più, quattro palle del 2-1 annullate e da lì la strada verso il primo set è segnata. Unico neo, le cinque palle set per ...

Matteo Berrettini, tennista romano numero 16 della classifica mondiale, vince agevolmente il suo quarto di finale all'250 dicontro il giapponese Taro Daniel col punteggio di 6 - 2, 6 - 3. Una partita a senso unico per Berrettini, che non va mai in difficoltà, gioca benissimo col dritto ed è perfetto anche ...Matteo Berrettini approda in semifinale al torneodi2022. Il 26enne romano, numero 16 del ranking, nei quarti si è imposto sul giapponese Taro Daniel n.95in due set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in 1h23 . Intanto lo spagnolo ...Terza semifinale consecutiva per il carrarese dopo quelle conquistate a Firenze e Sofia: per un posto in finale sarà sfida con Pablo Carreno Busta o Miomir Kecmanovic ...Lorenzo Musetti approda in semifinale al torneo ATP 250 di Napoli 2022 sconfiggendo in due rapidi set il colombiano Daniel Galan.