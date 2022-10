Anas | monitoraggio ponti e viadotti con sensori | al via le gare

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Investimento da 275 milioni finanziato con il “Fondo Complementare” connesso al PNRR Il Programma distica SHM (Structural Health Monitoring) prevede 5ROMA – Al via leper iltramitedi millelungo la rete(Gruppo Fs Italiane). Da oggi, infatti, sono in Gazzetta ufficiale due delle 5previste per la realizzazione del Programma SHM (Structural Health Monitoring): un procedimento è stato già aggiudicato a luglio mentre gli ultimi due andranno in Gazzetta Ufficiale entro metà novembre. L’investimento L’investimento per l’infrastrutturazione e ildeipresenti sulla rete gestita è pari a 275 ...

