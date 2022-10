Romulus II – La guerra per Roma arriva su Sky con i primi due episodi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuove città, nuovi popoli, nuovi re. Debutta su SkyII – Laper, la nuova stagione della serie evento targata Matteo Rovere. Il momento finalmente èto per i fan della serie: i nuoviarriveranno domani su Sky Atlantic: ecco cosa aspettarsi. La nascita dicome non è mai stata raccontata in otto nuovi– girati come i precedenti interamente in protolatino.II – laperassisterà al ritorno dei protagonisti della prima stagione, Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros). A loro, nei nuovi, si aggiungono: Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L’uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di ...

Dal 21 ottobre , infatti - in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - arriva la seconda stagione di '- Laper Roma'. Scopriamo nel dettaglio alcune succulente anticipazioni della ...Presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma,II - Laper Roma, la seconda stagione della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere , andrà in onda ogni venerdì su Sky Atlantic e sarà ovviamente disponibile on demand e in ...’è molta attesa per l’arrivo in tv della seconda stagione di Romulus. Ecco tutti i dettagli di quando andrà in onda e dove.A partire da domani, Venerdì 21 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arrivano i primi due episodi del secondo capitolo della serie di Romulus, una serie di Matteo Rovere. Presentata ...