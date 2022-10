Più che Mir è un miraggio La Russia fallisce la missione sui pagamenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Laincassa un altro niet sul terreno dei, ovvero sull’utilizzo su larga scala delle carte Mir, l’omonimo circuito per le transazioni bancarie e finanziarie alternativo allo Swift, il sistema occidentale e semi-globale di pagamento, dalla quale il Cremlino è stato formalmente estromesso la scorsa primavera. Con le banche tagliate fuori dalla finanza internazionale, è stato giocoforza per Mosca inventarsi un meccanismo alternativo, che abbracciasse il più ampio numero di Paesi possibile, al fine di assicurarsi un numero sufficiente di emissioni di carte e di transazioni, con annesse commissioni. Peccato che, nemmeno un mese fa, qualcosa abbia cominciato a scricchiolare. Due delle principali banche turche, come raccontato da Formiche.net, hanno infatti deciso di sospendere tutte le transazioni e i flussi realizzati tramite il sistema Mir. ...