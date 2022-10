Piombino | 3mila in piazza contro il rigassificatore Ma Giani darà il via libera nella conferenza dei servizi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Più di tremila persona in, ail. Preso di mira Eugenio, presidente della Regione e commissario incaricato dal governo. "Questa è la risposta dei piombinesil'arroganza del commissarioche non ci ha voluto incontrare.dimettiti.non molla,faccia quel che vuole, giù le mani dalla nostra città" L'articolo proviene da Firenze Post.

