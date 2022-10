Isotta Fraschini - Una lunga storia | dalle auto monumentali ai fallimenti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladell'risale agli inizi del secolo scorso e, precisamente, al 27 gennaio del 1900 quando veniva costituita a Milano la Società milanese d'mobili& Soci, per iniziativa dell'avvocato Cesare, dei fratelli Vincenzo, Oreste e Antonio, di Riccardo Bencetti, Paolo Meda e Ludovico Prinetti. Iniziava così una vicenda destinata a finire prematuramente, ma anche a lasciare un segno importante nelladell'mobile (e non solo). Dal primo successo commerciale, ottenuto commercializzando in Italia vetturette della Renault, l'azienda passò all'assemblaggio nel nostro Paese direalizzate con componenti di provenienza straniera, così da ...

A volte ritornano e lo fanno nel mondo più clamoroso. È il caso dell'Isotta Fraschini, marchio dalla storia gloriosa ma tormentata, più volte riaffiorato alle cronache anche in epoche relativamente recenti, che ora si ripresenta con un progetto di grande impatto. Grande ritorno nel mondo delle corse per il glorioso marchio milanese, che in collaborazione con l'azienda veneta realizzerà un prototipo ibrido LMH per l'anno prossimo. Esordio previsto a Spa, in arr