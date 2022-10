Il Sole 24 ORE

...Mattarella) e spiegato le ragioni per cui il nostro gruppo non darà la fiducia al nuovo. ... ha affermato il capogruppo del Misto, Peppe De, al termine delle consultazioni al ......16 Gruppo Misto: "Voteremo no alla fiducia al" 'Abbiamo spiegato al presidente Mattarella le ragioni per cui il nostro gruppo non darà la fiducia al'. Lo ha detto Peppe De... Governo, De Cristofaro (Misto): "Voteremo no alla fiducia" - Il Sole 24 ORE Al via oggi le consultazioni di Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo, con la coalizione del centrodestra vittoriosa alle elezioni unita e guidata da Giorgia Meloni, probabile premier ...La diretta video e tutte le ultime notizie delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo: il Gruppo Misto non voterà la fiducia, anche le Autonomie verso il no.