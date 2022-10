Agenzia askanews

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nel saluto alle rappresentanze diplomatiche Ue, Nato e Belgio."La credibilità che abbiamo acquisito in questi anni - ha aggiunto - è lo strumento ......ultimerà un nuovo benchmark complementare al Ttf di Amsterdam un cap nel breve termine none ... Si tratta anche dell'ultimo Consiglio europeo con Marioalla guida del governo italiano, uno ... Draghi: serve Italia protagonista in Ue e Nato,abbiamo credibilità Bruxelles, 20 ott. (askanews) - All'interno delle alleanze internazionali, Ue e Nato, 'l'Italia deve essere protagonista. Dobbiamo portare avanti ..."Presidente è ottimista per il futuro del Paese". All'ultima domanda dell'ultimo punto stampa della sua vita da premier non riesce a rispondere. E ...