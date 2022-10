Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 10 22

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mammamia amisci, ma vogliamo parlare del mio cringiometro impazzito durante la visione dellaodierna di? Oddddddioooooooo, vi giuro che quando Alessandro Vicinanza, con Ida Platano seduta davanti a lui, ha detto ‘ho voglia di lei, ho voglia di lei dal tallone all’ultimo dei capelli‘, ho rischiato il decesso istantaneo da eccesso di cringe!!! Cioèèèèèèèèèè ma VI PREGOOOOO VI PREGOOOO ma cos’èèèèèèè, ma perchééééééééééééé??? Ma che roba è questa, ma le prossime puntate devo guardarle col respiratore accanto perché io per l’imbarazzo estremo vado proprio in apneasurreale, comunque, come surreale è questa versione pezzotta di Beautiful che ci stanno rifilando tutti sti soggettoni, cioè sono sempre le stesse 4/5 persone che si rimescolano tra di loro come se l’universo maschile e femminile, ...