Ultime Notizie – Ucraina | Michel | “Berlusconi? No comment | sosteniamo Kiev”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Nono ii. La posizione dell’Ue è chiara:l’, condanniamo la Russia e non accettiamo” una guerra “ingiustificata. Lavoreremo e coopereremo con tutti i governi, anche con il governo italiano”, basandoci sul “rispetto delle istituzioni democratiche”. Così il presidente del Consiglio Europeo Charlesrisponde, in conferenza stampa, in merito alledichiarazioni di Silviosulle responsabilità relative alla guerra in. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione