Ultime Notizie – Theo Hernandez | paura in casa | furto davanti a compagna e figlio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Momenti di terrore ieri sera adi. Una banda di malviventi ha infatti fatto irruzione nell’abitazione del giocatore del Milan e dellaZoe Cristofoli a Cassano Magnago, comune in provincia di Varese. La modella e influencer che si trovava nell’abitazione insieme aldi 6 mesi,Junior, e altre due collaboratrici domestiche. I quattro ladri, a volto coperto e armati di pistola, sarebbero entrati dal retro della nuovadell’esterno rossonero, portando via una cospicua refurtiva.era da poco uscito died è subito rientrato una volta avuto la notizia. Attualmente sono in corso le indagini nelle quali si proverà a fare chiarezza anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza e ...

Sky Tg24

Estorsione in videochiamata perché costretto agli arresti domiciliari . È un particolare emerso dalle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli su episodi di tentata ...'In un mondo che vive momenti drammatici, ci rendiamo conto che l'individuo e la sua capacità di essere empatico sono valori fondamentali. Valori che nel Sud Italia sono presenti più che altrove. Se ... Cronaca, le ultime news di oggi 19 ottobre. Crolla Aula Magna Università di Cagliari. LIVE "Con il tempo ho capito che se vuoi vendere, allora devi vendere a inizio mercato; se vuoi comprare, devi comprare nelle ultime ore di mercato. Questo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...