Ucraina | Zelensky | Non c' è più spazio per negoziati con Russia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Kiev, 19 ott. (Adnkronos) - "Gli attacchi sferrati dallaieri inhanno interrotto i rifornimenti di corrente e acqua a centinaia di migliaia di ucraini. Un terzo degli impianti del Paese sono stati distrutti la settimana scorsa, con l'effetto - ha accusato il presidente ucraino Volodymyr- di provocare massicci blackout in tutta l'". "Non c'è piùper icon il regime di Putin", ha aggiunto. Il governo ucraino ha raccomandato intanto ai cittadini di fare un uso "consapevole" dell'elettricità tra le 17 e le 23, sostenendo che più si riducono i consumi, più stabile sarà il funzionamento dell'intero sistema energetico. "Ognuno di coloro che segue queste semplici regole per le ore di massimo consumo sta aiutando l'intero Paese", ha affermato ...

Intanto, dopo i recenti attacchi russi che hanno danneggiato infrastrutture e causato gravi black out in tutta l', il presidenteha dichiarato che "Non c'è più spazio per i negoziati ...Penso chee i Paesi che lo sostengono debbano definire esattamente gli obiettivi in. Ne stiamo sentendo di tutti i colori, persino da Elon Musk che vorrebbe semplicemente concedere ...La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 238esimo giorno: continuano gli attacchi, tutti gli aggiornamenti di mercoledì 19 ottobre in tempo reale ...Kiev, 19 ott. (Adnkronos) - Gli attacchi russi sferrati ieri in Ucraina hanno interrotto i rifornimenti di corrente e acqua a centinaia di migliaia di ucraini. Un terzo degli impianti del paese sono s ...