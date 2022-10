Sampdoria Ascoli probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Se non c’è la Serie A, c’è la Coppa Italia. I blucerchiati non stanno attraversando un bel periodo ed è per questo motivo che la coppa nazionale potrebbe assumere significati importanti per il morale. I marchigiani non hanno tra le priorità la Coppa Italia, Bucchi potrebbe optare anche per qualche esperimento.si giocherà giovedì 20 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Marassi di Genoa. Come arrivano le squadre? L’avvicendamento in panchina di Dejan Stankovic non ha ancora dato risposte. Solo un punto in due partite per i blucerchiati, sconfitti lunedì sera dalla Roma. Situazione incandescente in casa: la presenza di Ferrero non è stata gradita, tanto che oggi è apparso uno striscione polemico contro il presidente blucerchiato. Colpo grosso dell’, i bianconeri hanno espugnato ...