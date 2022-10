MotoGP | Marco Bezzecchi eletto Rookie of the Year

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Al termine di un sensazionale Gran Premio d’Australia, concluso in quarta posizione a tre decimi dal podio e a mezzo secondo dal vincitore,ha festeggiato quest’oggi la certezza aritmetica di diventareof thealla fine del Motomondiale 2022. Il ragazzo in forza alla VR46 Racing Team ha strabiliato tutti quanti conquistando un podio in Olanda e mettendo insieme numerose gare a punti (ben undici su diciotto) raccogliendo 93 punti in questo campionato impreziosendo il tutto con una pole position. Rendimento costante ed un pizzico di follia tra le sue caratteristiche principali (Creidt foto – VR46 Racing Team pagina Facebook)Il “Bez” (questo il suo soprannome) sta disputando una stagione d’esordio decisamente oltre le più rosee aspettative con la Ducati GP21 del Team Mooney VR46, come ...

