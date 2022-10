MotoGP | Bagnaia | “Ora che siamo primi dobbiamo restare ancor più concentrati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Orain Campionato epiù che mai. L’approccio comunque non cambia:pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica”. Lo ha detto Francesco, in testa al Mondiale dicon la Ducati, a pochi giorni dalla penultima gara stagionale in Malesia: “Sono contento di tornare a correre in Malesia. Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più amico, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene”. SportFace.