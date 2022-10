Milan | svaligiata la villa di Theo Hernandez | la compagna ed il figlio di sei mesi erano in casa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Attimi di terrore per Zoe Cristofoli,di, che era incon ildi seiJunior quando dei malviventi si sono introdotti nell’abitazione. Il tutto è avvenuto nella serata di martedì 18 ottobre 2022 verso le ore 21 presso Cassano Magnago, provincia di Varese. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero fatto irruzione nellaquando il giocatore delnon era presente ed avrebbero rubato praticamente tutto quello che si poteva rubare. Attualmente sono in corso delle indagini per fare luce su quanto è successo. SportFace.

