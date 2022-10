Lucca | cavallo fugge sulla strada | travolto e ucciso - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E' accadutoregionale 445 a Gallicano. I conducenti delle auto coinvolte sono rimasti praticamente illesi, ma per l'animale non c'è stato nulla da ...

LA NAZIONE

E' accaduto sulla stradaregionale 445 a Gallicano. I conducenti delle auto coinvolte sono rimasti praticamente illesi, ma per l'animale non c'è stato nulla da ...Joyner Holmes realizza tripla e tiro libero e atra fine terzo quarto e inizio di ultima ... Dinamo Sassari 6 punti, San Martino di Lupari, Campobasso, Moncalieri, Ragusa, Faenza 4 punti,... Cavallo in fuga muore travolto da un’auto sulla 445 E' accaduto sulla stradaregionale 445 a Gallicano. I conducenti delle auto coinvolte sono rimasti praticamente illesi, ma per l'animale non c'è stato nulla da fare ...Dieci indagati per furti e ricettazioni di scooter, estorsioni e favoreggiamento personale nell’operazione “imbattibile” della polizia di Livorno. Le indagini sono state avviate alla fine dell’estate ...