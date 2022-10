Laporta nello spogliatoio degli arbitri dopo il Clasico | multa di 150 euro

... ora primo in classifica in solitaria nella Liga, il presidente del Barcellona Joanè sceso nella pancia del Santiago Bernabeu ed è entratospogliatoio dell' arbitro , per protestare ...Il presidente del Barcellonadopo il Clasico è entrato come una furiaspogliatoio dell'arbitro Si conclude con una sconfitta la settimana nera del Barcellona. Dopo il pareggio con l'Inter al Camp Nou, c'è la ...Il progetto Superlega non è morto, anzi continua senza sosta e si rilancia, o meglio si trasforma con l'inserimento in organigramma di nomi nuovi che si accompagneranno nelle prossime mosse ai preside ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...