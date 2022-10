La Pisana approva il Piano per la riqualificazione dei Piccoli Comuni del Lazio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma – La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado e di concerto con il Presidente Nicola Zingaretti, hato il “triennale per ladei”. Per l’attuazione delè prevista una dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00 per il triennio 2022–2024, a cui si aggiungono le risorse del programma europeo POR FESR 2021–2027. “Come Regionecontinuiamo a camminare al fianco dei nostri 254, dando risposte alle loro prioritarie esigenze e per favorirne uno sviluppo economico sostenibile, sociale, ambientale e culturale” – dichiara Valentina Corrado, Assessore agli Enti Locali e al Turismo della Regione, che ...

Consiglio Regionale del Lazio

...in Giunta il "collegato" che in pochi giorni cambierà tante norme. Da "incompatibile" prova a fare quello che non è riuscito a realizzare in 10 anni. Utilizzando il testo inviato alla...La giunta regionaleun collegato al bilancio per sostenere famiglie e imprese 'Grande ... con l'inflazione crescente e il caro - bollette, innanzitutto lamette mano alla borsa per ... Carceri. Per i Garanti territoriali ci vuole un viceministro ad hoc Oltre 2,8 milioni di euro in più a bilancio. E poi la creazione di un progetto pubblico-privato per produrre impianti da fonti rinnovabili ...Il Comune di Pisa investe sulla Comunità Energetiche Rinnovabili. La Giunta Comunale nell'ultima riunione ha approvato l'atto di indirizzo che impegna l'ente ...