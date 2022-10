Grande Fratello Vip 7 | Cristina Quaranta simula un litigio usando un linguaggio da squalifica

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AlVip 7hato unma ilusato è dahato unparole che potrebbero costarle ladalVip 7. L'ex di Non è la Rai ha provato a spiegare ad alcune coinquiline perchè non va d'accordo con Nikita Pelizon, la foga della discussione l'ha portata ad usare unche l'ha messa nel mirino degli utenti. Trae Nikita non corre buon sangue, le due hanno avuto numerose discussioni, tutte caratterizzate dalle urla dellae dal ...