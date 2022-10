Coppa Italia | il Parma piega il Bari e si regala l’Inter negli ottavi

Un dramma, quanto accaduto oggi pomeriggio su uno dei tanti campi sportivi dilettantistici d'. Doveva essere un normale mercoledì dedicato alle gare diDilettanti, si è trasformato in una tragedia. A Gavinana, provincia di Pistoia, ci si preparava al match didi Seconda Categoria fra i padroni di casa della Montagna Pistoiese e la ...Il Gubbio torna a giocare in trasferta dopo 3 match consecutivi in casa trae campionato, ultima uscita fuori casa la vittoria per 0 - 2 sul campo della Carrarese dello scorso 2 ottobre. ...Nel secondo match della giornata, giocato alle 18 al Tardini, i ducali di Pecchia hanno estromesso i pugliesi di Mignani Il programma dei sedicesimi di finale, dopo il passaggio del turno di Genoa, To ...Daniele Verde si è messo alle spalle l'infortunio e ora si prepara a tornare a dare una mano alla squadra. Il gol in Coppa Italia è un biglietto da visita importante in vista del campionato.