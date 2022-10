Brescia | Clotet | 'Orgoglioso della squadra | importante il rientro di Cistana'

Decisiva, in questo senso, la roboante vittoria per 3 - 1 contro ildi Pep. Dopo la rete annullata al 5' all'islandese Mikael Egill Ellertsson , per via di una leggera spinta di David ...... ci sarà lo Spezia, squadra pragmatica e concreta che lascia sfogare e giocare ilper ... I ragazzi dihanno trovato di fronte un muro impenetrabile. Sole e caldo sul Picco, Daniel Maldini,...La squadra di Gotti batte 3-1 le Rondinelle: affronterà ora l'Atalanta LA SPEZIA (ITALPRESS) - Sfuma il derby. Contro l'Atalanta, agli ottavi ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Sfuma il derby. Contro l’Atalanta, agli ottavi di coppa Italia, ci sarà lo Spezia, squadra pragmatica e concreta ...