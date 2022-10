Bomba nucleare Putin | timori intelligence per test nel Mar Nero | ministro Difesa inglese vola negli Usa per vertice di emergenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Minacciarussa. In occidente crescono iche il presidente russo Vladimirstia considerando di far esplodere unaataa basso rendimento sul Mar. Ieri il...

Non è chiaro esattamente chi si unirebbe a lui nel suo bunker in caso di attaccosu vasta scala, ma il canale General SVR Telegram ha affermato che includerebbe sicureamente la sua partner ......Seul è convinta che Kim stia aspettando la fine del Congresso cinese per ordinare un test. il poligono sotterraneo dove i nordcoreani hanno condotto i loro esperimenti con la(6 in ...L’intelligence di Seul è convinta che Kim stia aspettando la fine del Congresso cinese per ordinare un test nucleare. La data potrebbe essere a ridosso delle elezioni di midterm negli Stati Uniti (mar ...Da un lato la minaccia velata di Putin di utilizzare il nucleare. Dall'altro l'impasse russa nella guerra Ucraina. I timori di una escalation atomica del conflitto colpisce anche in ...