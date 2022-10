Antonella Fiordelisi | poco prima del GF Vip è stata con un famoso conduttore | le foto

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La lista degli ex celebri disi allunga, e dopo Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Stefano De Martino ecco che arriva anche il nome di un famosissimo. Sembra infatti chedi entrare nella casa del GF Vip la bella influencer abbia frequentato per un po’ Massimo Giletti. Il magazine di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti della gieffina in compagnia del presentatore di La7. La loro storia pare sia giunta al termine alla fine della scorsa estate, poche settimaneche la ragazza varcasse la porta rossa di Cinecittà. I due però sarebbero rimasti in buoni rapporti. “Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. – si legge su Chi – Forse ...