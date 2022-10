Ultime Notizie – Ucraina | Blinken | “Uso Russia droni iraniani segno disperazione”

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’uso da parte delladiper colpire le città ucraine è “undi crescente”. E’ il giudizio espresso dal segretario di Stato americano Antony, parlando alla Stanford University. “Stiamo vedendo questi– ha detto – Che cosa stanno facendo? Attaccano i civili. Attaccano le infrastrutture critiche come le centrali elettriche, gli ospedali, le cose di cui la gente ha bisogno nella vita quotidiana e che non sono obiettivi militari”. “È undi crescenteda parte della, ma è anche undei livelli a cui si abbassano – ha denunciato– e che abbiamo visto ripetutamente quando si tratta di colpire civili e ...

Sky Tg24

Oggi, martedì 18 ottobre, la guerra in Ucraina è arrivata al 236esimo giorno. Nelle ultime ore la città di Kiev ha subìto un massiccio attacco da parte di droni kamikaze che ha provocato diverse esplosioni. Mentre la controffensiva delle truppe ucraine prosegue nelle regioni occupate