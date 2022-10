Tabellone Atp Napoli 2022 | sette italiani al via | Berrettini e Musetti vogliono il titolo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ildel torneo Atp 250 di. Sono ben sei gliai nastri di partenza: Matteo, testa di serie numero due, che al secondo turno potrebbe vedersela nuovamente con Carballes Baena che lo ha sconfitto settimana scorsa a Firenze. Al via anche Lorenzo, anche lui esentato dal primo turno, poiché testa di serie numero quattro. Presenti anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e le Wild Card Flavio Cobolli e Luca Nardi. Ecco ilcompleto e gli accoppiamenti aggiornati. PROGRAMMA DEL TORNEO MONTEPREMI ILPRINCIPALE PRIMO TURNO (1) Carreno Busta BYE Grenier vs Fognini(WC) Nardi vs Moutet(WC) Cobolli vs (5) Kecmanovic (4)BYE Djere vs (Q) Gojo Galan b. Zapata Miralles 6-4 6-4 Borges b. (7) Ramos ...

I due azzurri, teste di serie numero 2, eliminati sui campi di Pozzuoli dai francesi Mannarino-Martin con il punteggio di 6-1,6-4 ...Simone Bolelli e Fabio Fognini escono subito di scena nel torneo di doppio dell'Atp di Napoli. La coppia azzurra, secondi favoriti del tabellone, hanno ceduto per 6-1 6-4, in poco meno ...