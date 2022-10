Ricordate Fassina? Impensabile | vince il concorso pubblico e dove lavorerà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Stefanoè un comunista laureato alla Bocconi («La Milano da bere di Craxi e del sindaco Pillitteri, non proprio il mio ambiente», s' è giustificato prima di candidarsi a Roma nel 2016 con Sinistra Italiana ottenendo il 4,5%), un ex "giovane turco" del Pd che nei palazzi della capitale 23 anni fa ha trovato l'America (è dirigente della presidenza del Consiglio dei ministri dal '99), un ex deputato di Liberi e Uguali, un po' meno uguale agli altri, diciamo più fortunato, perché ha potuto scegliere senz' affanni se ricandidarsi o meno, e dato che per la sinistra i collegi blindati scarseggiavano, a settembre ha preferito- da deputato in carica- partecipare alla «procedura di interpello per l'affidamento dell'incarico dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità» della presidenza del Consiglio dei ministri, ...