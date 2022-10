(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - Garantire una degna sepoltura ai propridomestici. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge che istituisce la possibilità di creare deiper glid'affezione. La norma disciplina realizzazione, localizzazione e gestione dei, stabilendo una normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree e salvaguardano le tutele di igiene pubblica e le norme ambientali. Viene regolata sia la localizzazione deisia la loro gestione, normando il trasporto delle spoglie e il loro seppellimento. Previste anche sanzioni per violazioni delle norme di registrazione e per autodichiarazioni non veritiere. Neiperdasi potranno sia deporre le urne cinerarie sia ...

Presto i cimiteri per gli animali da compagnia AGI - Garantire una degna sepoltura ai propri animali domestici. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge che istituisce la possibilità di creare dei cimiteri per gli animali ...