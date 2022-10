Musica In Lutto | Addio Allo Storico Cantante!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laè in. E’ giunta notizia della morte di Franco Gatti, locomponente dei Ricchi e Poveri. L’uomo si è spento nella sua Genova all’età di 80 anni. Da tempo aveva abbandonato il gruppo, salvo fare delle apparizioni sporadiche sul palco insieme agli amici di sempre Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Ecco i dettagli su questa triste notizia! Morto a 80 anni Franco Gatti, locomponente de i Ricchi e Poveri Il mondo dellaé in. E’ morto Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri. Il cantante si é spento all’età di 80 anni a Genova, sua città natale e dove ha sempre vissuto. Franco aveva lasciato i Ricchi e Poveri nel 2013, dopo la morte del figlio Alessio. In questi ultimi anni, era tornato a suonare con i Ricchi e Poveri solo in occasioni ...