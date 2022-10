(Di martedì 18 ottobre 2022) La Procura di Roma ha chiesto due condanne in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la 21ennedel medico Carlo Urbani che perisolò la, deceduta a causa di un mix die farmaci nell’abitazione delil 27 marzo del 2021. Il pm Pietro Pollidori ha sollecitato 21 anni per lo spacciatore di origini siriane, Abdulaziz Rajab, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso con Kaoula El Haouzi, amica della Urbani. Per quest’ultima chiesti 14 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

... il giovane Alessio, che si suppone soffrisse di depressione, era morto per via di un letaledi alcol e. Franco Gatti e Stefania Picasso , la moglie, erano entrati a quel punto in un ...... la morte del figlio Alessio, 23 anni, rivenuto senza vita nella sua abitazione di Nervi, a Genova, a causa di unletale di alcol e. Un dolore così grande che nel 2016 lo spinse a lasciare ... Mix di droghe letale per la figlia dello scienziato che per primo isolo la Sars. Arrestato il pusher - Ildenaro.it ROMA - La Procura di Roma ha chiesto due condanne in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la 21enne figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò la ...La Procura di Roma ha chiesto due condanne in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la 21enne figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò la Sars, deceduta a causa di un mix di droghe e far ...