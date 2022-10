Maneskin da record | in 6 ore venduti 75 mila biglietti per le due date - evento negli stadi di Roma e Milano

, 2 nomination agli Mtv come best new artist e best alternative videoda, in 6 ore venduti 75 mila biglietti per le due date - evento negli stadi di Roma e Milano La prossima ..., ancora un'The Loneliest', il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, continua la sua ascesa nelle classifiche mondiali (presente in 28 Paesi) ed entra nella Top 50 Global di Spotify, in ...I Maneskin si confermano band da record. Mentre prosegue l'ascesa di «The Loneliest», il nuovo singolo uscito il 7 ottobre e già nella Top 50 Global di Spotify, ...I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale. Oltre 75 mila biglietti, a sole 6 ore dalla messa in vednita, sono già stati ...