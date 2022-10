Mamma commossa e orgogliosa «Quante emozioni belle!»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non è solita pubblicare troppe immagini della sua vita famigliare su Instagram. Ma questa volta Maria Grazia Cucinotta ha fatto uno strappo alla regola. La figlia Giulia, infatti, si è laureata con il massimo dei voti all’Università Luiss Guido Carli di Roma. E laha voluto raccontarlo a tutti. Con tanto di fotografie di famiglia e dediche piene d’amore. Maria Grazia Cucinotta, il 10 maggio 2022 a Roma, al “Women For Women Against Violence – Camomilla Award”. Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images Il messaggio di Maria Grazia Cucinotta per la figlia Giulia: «Io e papà ti amiamo» L’attrice ha pubblicato su Instagram un post con alcuni scatti di famiglia insieme alla neolaureata Giulia (con tanto di corona di alloro) e al marito Giulio Violati, fuori dall’Ateneo. «Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode…belle, di ...

Anna Tatangelo, addio alla/ Fa rumore il silenzio con Gigi D'Alessio Così come si evince nel ... L'ex di Gigi D'Alessio ha poi proseguito, visibilmente: 'Le ho detto che questa canzone l'...ladi Manuela Arcuri si scusa per le sue lacrime, parla del matrimonio e del nipotino ...I video del concerto di Anna Tatangelo spopolano su TikTok e vedono la cantante particolarmente emozionata: Anna, poche settimane fa, ha perso la sua amata mamma, a causa di una brutta malattia. In me ...Il 29 settembre Anna Tatangelo ha perso l'adorata mamma Palmira e dopo un viaggio a New York la cantante è tornata a esibirsi live. In Puglia, ad Acquaviva delle Fonti, l'artista 35enne si è commossa ...